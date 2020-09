Legge elettorale | è già pantano | maggioranza divisa su tutto Gabbato il “popolo del sì”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un accordo scritto sull’acqua, che infatti ora scivola via, quasi inafferrabile. La nuova, che a sentire Zingaretti e Di Maio stava già dietro l’angolo, resta invece un miraggio. A sinistra Leu non vuole lo sbarramento al 5 per cento mentre, sul lato opposto della, è Italia Viva a puntare i piedi contro il ritorno al proporzionale. Risultato: il popolo del “sì” è rimasto con un pugno di mosche in mano. Ha ottenuto il taglio delle poltrone, ma difficilmente vi aggiungerà quel sistema di voto nuovo di zecca che pure gli era stato garantito alla vigilia del referendum. Assume perciò quasi il sapore della beffa l’impegno di Conte ad «accelerare sull’iter già avviato in Parlamento». Leu e Iv si sono già ...