Legamento rotto per Fedez che mostra tutto dopo la partita finita male (Foto) (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima in clinica e poi la diagnosi per Fedez che ha un Legamento rotto, questo è risultato dopo i vari controlli, questo il danno dopo la partita di basket (Foto). Poteva andare peggio: Fedez vedendo il suo piede gonfio ha pensato fosse rotto ma attraverso le sue Instagram Stories ha rassicurato tutti e prima di tutti se stesso, solo la rottura di un Legamento. tutto è successo mentre Chiara Ferragni è a Roma per impegni di lavoro, ma chissà cosa avrà detto a suo marito appena ha saputo dell’incidente. Stava andando tutto bene, il cantante era anche fiero di come stesse giocando ma poi una brutta caduta ha rovinato tutto. Su ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima in clinica e poi la diagnosi perche ha un, questo è risultatoi vari controlli, questo il dannoladi basket (). Poteva andare peggio:vedendo il suo piede gonfio ha pensato fossema attraverso le sue Instagram Stories ha rassicurato tutti e prima di tutti se stesso, solo la rottura di unè successo mentre Chiara Ferragni è a Roma per impegni di lavoro, ma chissà cosa avrà detto a suo marito appena ha saputo dell’incidente. Stava andandobene, il cantante era anche fiero di come stesse giocando ma poi una brutta caduta ha rovinato. Su ...

