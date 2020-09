Lega, Cacciari a gamba tesa: «Zaia lontano dallo stile karaoke di Salvini, ma il Doge non sfiderà il Capitano» (Di giovedì 24 settembre 2020) Cacciari insiste: per lui il grande sconfitto delle ultime elezioni di domenica e lunedì scorsi è Matteo Salvini. questo l’assioma di base che il filosofo veneziano continua a ribadire in tv e sui giornali. Nelle ultime ore, inoltre, si spinge anche oltre. E sul tema del dibattito in corso aperto all’indomani del voto sul tema della leadership nel Carroccio, aggiunge: «La Lega ha di fronte un grandissimo problema. Quello che è successo al partito è molto interessante a livello politologico. La Lega ha scelto di essere un partito di destra nazionale. Il risultato negativo di Salvini e quello di Zaia però stanno a dimostrare che un nuovo partito di destra nazionale si deve costruire attorno ad una leadership moderata, borghese, educata: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020)insiste: per lui il grande sconfitto delle ultime elezioni di domenica e lunedì scorsi è Matteo. questo l’assioma di base che il filosofo veneziano continua a ribadire in tv e sui giornali. Nelle ultime ore, inoltre, si spinge anche oltre. E sul tema del dibattito in corso aperto all’indomani del voto sul tema della leadership nel Carroccio, aggiunge: «Laha di fronte un grandissimo problema. Quello che è successo al partito è molto interessante a livello politologico. Laha scelto di essere un partito di destra nazionale. Il risultato negativo die quello diperò stanno a dimostrare che un nuovo partito di destra nazionale si deve costruire attorno ad una leadership moderata, borghese, educata: ...

Quello ricevuto da Luca Zaia è molto più di un incarico a governare la sua regione per altri cinque anni. Il risultato uscito dalle urne è talmente massiccio che siamo di fronte a un'investitura davve ...

Il filosofo, anima critica della sinistra, non fa alcuno sconto al Pd: «Solo macerie e a Venezia si è suicidato durante lo scandalo Mose» VENEZIA. La valanga Zaia e la riconferma («scontata») di Brugn ...

Quello ricevuto da Luca Zaia è molto più di un incarico a governare la sua regione per altri cinque anni. Il risultato uscito dalle urne è talmente massiccio che siamo di fronte a un'investitura davve ...Il filosofo, anima critica della sinistra, non fa alcuno sconto al Pd: «Solo macerie e a Venezia si è suicidato durante lo scandalo Mose» VENEZIA. La valanga Zaia e la riconferma («scontata») di Brugn ...