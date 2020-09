Le Parisien | su Koulibaly c’è anche il Liverpool

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 settembre 2020) Kalidouè uno dei difensori più ricercati d’Europa. Sono diverse, infatti, le squadre interessate al giocatore del Napoli,se nessuna per il momento ha sottoposto a De Laurentiis l’offerta giusta per lasciarlo partire. Il Mster City ci ha provato nella fase iniziale del mercato, poi si è aggiunto il Paris Saint–Germain che probabilmente è pronto a spendere di più. Stando a quanto riporta Le, però, ci sarebbe ancora un’altra pretendente per: il. Per favorire la trattativa, sostiene il quotidiano, il club vorrebbe puntare sull’amicizia del difensore con il connazionale Sadio Mané, che potrebbe convincerlo a preferire i Reds rispetto alle altre ...