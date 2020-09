Le nuove BMW M3 e M4 Coupé sono le più veloci di sempre

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Le BMW M3 e M4 Coupé di nuova generazionefinalmente arrivate, con il loro design dirompente che farà discutere a lungo. Già con l'ultima Serie 4 Coupé la casa bavarese aveva mostrato chiaramente le sue intenzioni a livello stilistico, con la tradizionale calandra a doppio rene che ha lasciato il posto a una forma più allungata, come accadeva nelle BMW prodotte fino agli anni Cinquanta. Con leBMW M3 e M4 Coupé il nuovo corso estetico viene declinato sui modelli più iconici del brand, quelli che da oltre trenta anni fanno sognare gli appassionati di tutto il mondo. Arriveranno nel marzo 2021, con prezzi a partire da 96.000 per la 4 porte e 96.500 per la 2 porte, ma soprattutto con un focus totale sulle prestazioni, tanto che da Monaco di Baviera ci tengono a precisare che i test di messa a ...