Lazio | cercasi trequartista per Inzaghi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il mercato dellain questi ultimi giorni è stato molto positivo. Sono diversi i giocatori che Lotito e Tare sono riusciti a portare a Roma. Muriqi, Reina, Akpa Akpro, Escalante, Fares, Hoedt o Sabiri sono solo alcuni degli acquisti che il club capitolino ha realizzato. Oradesidera un giocatore che possa alternarsi con Luis Alberto e Milinkovic nella zona trequarti. Callejon è un giocatore che piace molto allaLacerca un fantasista Sono tre i nomi che in queste ore circolano a Formello.ha più volte espresso il desiderio di volere in squadra un giocatore che possa fare la differenza in zona offensiva. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare in questi giorni stanno lavorando per accontentare l’allenatore. ...