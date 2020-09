L’antipolitica non sfonda tra i giovani: al referendum uno su due ha votato No (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Come era prevedibile al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ha vinto il Sì, sfiorando il 70%. Una vittoria netta ma non come gli scenaristi presagivano prima della pandemia. “Torniamo ad avere un parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”, ha commentato Luigi Di Maio. Toni trionfalistici che però cozzano con la realtà per vari motivi: pur essendo un cavallo di battaglia storico del Movimento, la vittoria del Sì era scontata perché tutti i partiti dell’arco parlamentare – seppur con qualche dissidio interno – hanno accolto positivamente la riforma. E considerando le batoste ricevute in tutte le regioni al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Come era prevedibile alcostituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ha vinto il Sì, sfiorando il 70%. Una vittoria netta ma non come gli scenaristi presagivano prima della pandemia. “Torniamo ad avere un parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”, ha commentato Luigi Di Maio. Toni trionfalistici che però cozzano con la realtà per vari motivi: pur essendo un cavallo di battaglia storico del Movimento, la vittoria del Sì era scontata perché tutti i partiti dell’arco parlamentare – seppur con qualche dissidio interno – hanno accolto positivamente la riforma. E considerando le batoste ricevute in tutte le regioni al ...

