L’ALLIEVA 3 | trama | cast | anticipazioni Da domenica 27 settembre su Rai 1

(Di giovedì 24 settembre 2020) È ufficialmente partito il countdown per il debutto della terza stagione de L’Allieva : la fiction di successo tratta dai romanzi della scrittrice messinese Alessia Gazzola, tornerà in onda la prossima– 272020 – in prima serata su Rai 1.Leggi anche: Una Vita,: RAMON scopre che CARMEN non è incinta!Sei prime serate seguiranno le nuove emozionanti vicende dell’ex specializzanda di Medicina Legale Alice Allevi e del dottor Claudio Conforti, rispettivamente interpretati da una delle coppie televisive più amate: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale! L’ALLIEVA: le novità della terza stagione della fiction! Nella scorsa stagione, dopo numerose sfide e incomprensioni, Claudio e Alice sono tornati insieme. Ma nel terzo capitolo della saga ...