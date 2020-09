Lady Gaga e la salute mentale nel video di 911: basta vergogna, la depressione è una malattia (Di giovedì 24 settembre 2020) Qualche giorno fa è uscito il video di 911, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album di Lady Gaga, Chromatica. Si tratta di un breve cortometraggio dove Gaga, tra elementi di arte visuale e citazioni artistiche e cinematografiche, racconta la sua esperienza con problemi di salute mentale di cui soffre da anni. Come sappiamo, la cantante è sempre stata molto onesta a riguardo e la sua ultima fatica discografica è proprio il racconto di un viaggio di rinascita, dopo problemi e sofferenza. E 911 è proprio il simbolo di questo percorso tanto che l’artista ha definito la canzone, in un suo post IG, «una poesia della sofferenza». Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Qualche giorno fa è uscito il video di 911, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album di Lady Gaga, Chromatica. Si tratta di un breve cortometraggio dove Gaga, tra elementi di arte visuale e citazioni artistiche e cinematografiche, racconta la sua esperienza con problemi di salute mentale di cui soffre da anni. Come sappiamo, la cantante è sempre stata molto onesta a riguardo e la sua ultima fatica discografica è proprio il racconto di un viaggio di rinascita, dopo problemi e sofferenza. E 911 è proprio il simbolo di questo percorso tanto che l’artista ha definito la canzone, in un suo post IG, «una poesia della sofferenza».

