L' accusa di Sanders | ' Trump mette a rischio la democrazia per restare al potere'

Parole chiare e nette: il rifiuto del presidente americano Donald Trump di impegnarsi in un trasferimento pacifico dei poteri rappresenta una minaccia per la democrazia americana. Lo ha affermato il ...

Parole chiare e nette: il rifiuto del presidente americano Donald Trump di impegnarsi in un trasferimento pacifico dei poteri rappresenta una minaccia per la democrazia americana. Lo ha affermato il s ...La Florida è uno stato chiave per il voto del 3 novembre e Trump, nonostante le posizioni radicali sull’immigrazione, piace più dello sfidante. Che ha molti scheletri nell’armadio Bastano pochi dati p ...