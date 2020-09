La truffa dei Logan – Trama | trailer e cast del film

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ladeiè ilche Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 24 settembre 2020. Del genere commedia, la pellicola è diretta da Steven Soderbergh. La distribuzione invece risale al 2017. Lade Ladeiruota attorno a Jimmy, che in seguito al licenziamento si unisce ad un amico per fare una rapina. I due creeranno un team per mettere a segno il colpo, anche se le conseguenze saranno disastrose. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, ile gli attori che fanno parte del. Ladei– LaDopo aver perso il lavoro, Jimmy si unisce al fratello Clyde per mettere in atto una rapina ai danni dello Speedway. I due decidono di ...