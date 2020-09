La truffa dei Logan: la trama e il finale del film (Di giovedì 24 settembre 2020) Stasera, 24 settembre 2020, in tv (Rai 3) va in onda il film La truffa dei Logan, commedia corale del 2017 diretta da Steven Soderbergh che racconta di un’agente dell’FBI che va all’inseguimento di due criminali che stanno organizzando un furto durante una gara Nascar. Ma vediamo la trama nel dettaglio. Jimmy Logan viene licenziato dal suo lavoro di operaio presso la Charlotte Motor Speedway e nello stesso giorno scopre che la sua ex moglie Bobbie Jo si trasferirà a Lynchburg con il nuovo ricco marito Moody e la figlia Sadie, rendendo ancora più difficile per Jimmy la possibilità di vedere sua figlia. Quella sera Jimmy va al bar di suo fratello Clyde dove quest’ultimo viene preso in giro da un arrogante proprietario di un team NASCAR, Max ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Stasera, 24 settembre 2020, in tv (Rai 3) va in onda ilLadei, commedia corale del 2017 diretta da Steven Soderbergh che racconta di un’agente dell’FBI che va all’inseguimento di due criminali che stanno organizzando un furto durante una gara Nascar. Ma vediamo lanel dettaglio. Jimmyviene licenziato dal suo lavoro di operaio presso la Charlotte Motor Speedway e nello stesso giorno scopre che la sua ex moglie Bobbie Jo si trasferirà a Lynchburg con il nuovo ricco marito Moody e la figlia Sadie, rendendo ancora più difficile per Jimmy la possibilità di vedere sua figlia. Quella sera Jimmy va al bar di suo fratello Clyde dove quest’ultimo viene preso in giro da un arrogante proprietario di un team NASCAR, Max ...

