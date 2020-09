La tragica fine di Coliesa McMillian | protagonista di “Vite al Limite” Pesava 290 chili | lascia 4 figli

(Di giovedì 24 settembre 2020)dell’ottava stagione del programma Vite al Limite, è deceduta. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla sua famiglia. Sua madre ha detto alla testata TMZ cheè morta martedì in un ospedale della Louisiana.circa 290quando è apparsa nel programma, nella puntata andata in onda lo scorso mese di marzo. La donna, madre di quattro, ha deciso di mostrare tutte le sue difficoltà dopo una vita passata a mangiare a causa di un trauma. Sperava di riprendere il controllo della sua vita, principalmente per le sue bambine. Poco prima di fare la sua comparsa nel programma,ha avuto un attacco di cuore. Inoltre aveva ...

Agenzia_Ansa : La tragica fine di don Roberto, ucciso il prete degli ultimi #ANSA - TommyBrain : DIEGO FUSARO: L'evaporazione del Movimento 5Stelle. Una fine tragicomica (più comics che tragica)' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: L'evaporazione del Movimento 5Stelle. Una fine tragicomica (più comics che tragica)' - MarekNapoli : Purtroppo tutte le persone solari fanno una tragica fine. #chilhavisto - smf_dc : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: L'evaporazione del Movimento 5Stelle. Una fine tragicomica (più comics che tragica) -

Ultime Notizie dalla rete : tragica fine

Rallyssimo

Purtroppo anche il cinema ha tragiche storie da raccontarci che di fatto non possono che creare delusione e dolore anche per quanto riguarda i fan. Oggi ve ne raccontiamo una raccapricciante. La prota ...Il ministro delle finanze Manpreet Singh Badal ha espresso dolore per la morte dell’agricoltore. Leggi anche: AUTOBUS CONTRO CAMION IN GHANA, TRAGICO IL BILANCIO Scontro tra due autobus in autostrada ...