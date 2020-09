La telefonata di Cherubini all'università: farsa-Suarez, per la Juve si mette male. Bomba dalla procura (Di giovedì 24 settembre 2020) Il caso Luis Suarez, minuto dopo minuto, si ingrossa e sfiora sempre più da vicino la Juventus. L'ultima notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera, che fa sapere come il primo a contattare l'amico rettore della Statale di Perugia Maurizio Oliviero per l'esame del calciatore uruguiano è stato Federico Cherubini, il direttore sportivo del club. E ancora, la richiesta di risolvere il problema dell'esame di italiano del calciatore, prosegue il quotidiano di via Solferino, sarebbe arrivata dal direttore dell'are tecnica, Fabio Paratici, notizia quest'ultima emersa già nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre. Le circostanze emergono dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Ora, prosegue il Corsera, l'indagine sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Il caso Luis, minuto dopo minuto, si ingrossa e sfiora sempre più da vicino lantus. L'ultima notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera, che fa sapere come il primo a contattare l'amico rettore della Statale di Perugia Maurizio Oliviero per l'esame del calciatore uruguiano è stato Federico, il direttore sportivo del club. E ancora, la richiesta di risolvere il problema dell'esame di italiano del calciatore, prosegue il quotidiano di via Solferino, sarebbe arrivata dal direttore dell'are tecnica, Fabio Paratici, notizia quest'ultima emersa già nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre. Le circostanze emergono dalle telefonate intercettatedi Perugia guidata da Raffaele Cantone. Ora, prosegue il Corsera, l'indagine sul ...

Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Caso Suarez, da Cherubini la telefonata per informarsi sull’esame a Perugia - Libero_official : 'Il primo a contattare l'Università di #Perugia è stato Federico #Cherubini, ds della #Juventus': dalla procura, i… - MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: Caso Suarez, da Cherubini la telefonata per informarsi sull’esame a Perugia - SitoGiuseppe : RT @CalcioFinanza: Caso Suarez, da Cherubini la telefonata per informarsi sull’esame a Perugia - Arianna_82_ : RT @CalcioFinanza: Caso Suarez, da Cherubini la telefonata per informarsi sull’esame a Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : telefonata Cherubini Caso Suarez, da Cherubini la telefonata per informarsi sull'esame a Perugia Calcio e Finanza Luis Suarez, la telefonata del ds Cherubini all'università di Perugia: per la Juventus il quadro si complica

Il caso Luis Suarez, minuto dopo minuto, si ingrossa e sfiora sempre più da vicino la Juventus. L'ultima notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera, che fa sapere come il primo a contattare l’am ...

Bologna, tenta di violentare la coinquilina: all'arrivo dei carabinieri si lancia dalla finestra

Un 25enne maliano si è lanciato dalla finestra a Bologna per sfuggire ai carabinieri. I militari erano stati chiamati da una ragazza che aveva denunciato il tentativo di violenza sessuale ai suoi dann ...

Il caso Luis Suarez, minuto dopo minuto, si ingrossa e sfiora sempre più da vicino la Juventus. L'ultima notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera, che fa sapere come il primo a contattare l’am ...Un 25enne maliano si è lanciato dalla finestra a Bologna per sfuggire ai carabinieri. I militari erano stati chiamati da una ragazza che aveva denunciato il tentativo di violenza sessuale ai suoi dann ...