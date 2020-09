La storia della croce celtica tra i palazzi nel cuore di Roma

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Via Acca Larentia,. Quartiere Appio Tuscolano, nelCapitale. Un indirizzo che rievoca un fatto di cronaca di fine anni ’70, con l’uccisione di due militanti del FronteGioventù davanti a quella che, all’epoca, era la sede del Movimento Sociale Italiano. Ed è proprio lì che, visibile a tutti anche tramite le immagini satellitari di Google Maps, compare un’enormetra i. Ed è lì da anni, nonostante le richieste e gli appelli dei cittadini che ne chiedono la rimozione. LEGGI ANCHE > Corteo neofascista in via Acca Larentia: ecco cosa c’è che non quadra Ed ecco che tra itra il civico 24 e 32, appare quel simbolo politico, ...