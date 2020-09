La seduta psicanalitica di Santori | nella sua lettera critica il Pd | ma già rivede se stesso

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Un partito senza un progetto condiviso e allargato non va da nessuna parte; un partito che si concentra sulle lotte di potere ma si dimentica la base ha i giorni contati; un partito che dipende da figure forti e capibastone non può dirsi democratico; un partito a trazione maschile in un paese in cui votano più donne che uomini è semplicemente anacronistico; un partito che non è in grado di attrarre risorse umane e economiche è un partito che sta morendo“. Mattia, in una versione minore di Riccardo Bocca, ha inviato in diretta Facebook una video-a Nicola Zingaretti che sembra una. In piedi contro un muro, con un foglio in una mano e un braccio dietro la schiena, sembra che il fondatore del Movimento delle Sardine parli a se ...