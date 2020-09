La psicoterapia online funziona (Di giovedì 24 settembre 2020) In questi mesi di pandemia dove andare in ospedale è stato impossibile e che sono stati contraddistinti da una calo delle donazioni, delle visite e di cure ospedaliere specializzate finalmente arriva una buona notizia. Grazie allo studio dell'università di Palermo e Torino avviato nell'azienda Asl Roma 6 del Lazio si potrà curare lo stato della salute mentale di alcune patologie con la psicoterapia online. Un efficiente e veloce supporto per malattie come ansia, depressione e disturbi alimentari anoressia e bulimia in forte aumento in Italia.Curare lo stato di salute mentale della popolazione con la psicoterapia online è stata una delle intuizioni di due dei più prestigiosi atenei d'Italia, l'Università Palermo e quella di Torino in collaborazione con l'azienda sanitaria Roma 6 ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 settembre 2020) In questi mesi di pandemia dove andare in ospedale è stato impossibile e che sono stati contraddistinti da una calo delle donazioni, delle visite e di cure ospedaliere specializzate finalmente arriva una buona notizia. Grazie allo studio dell'università di Palermo e Torino avviato nell'azienda Asl Roma 6 del Lazio si potrà curare lo stato della salute mentale di alcune patologie con la. Un efficiente e veloce supporto per malattie come ansia, depressione e disturbi alimentari anoressia e bulimia in forte aumento in Italia.Curare lo stato di salute mentale della popolazione con laè stata una delle intuizioni di due dei più prestigiosi atenei d'Italia, l'Università Palermo e quella di Torino in collaborazione con l'azienda sanitaria Roma 6 ...

DSA_MILANO : RT @DSA_MILANO: I servizi di Centro psicologico Amamente a Milano e a Chiavari Genova OVUNQUE TU SIA, SCOPRI TUTTI I SERVIZI ONLINE per l'… - studicognitivi : Diventare psicoterapeuta - PRESENTAZIONE ONLINE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTA… - stateofmindwj : Il 23 Ottobre, il Dott. Framba presenterà a tutti gli interessati la proposta didattica della Scuola di Specializza… - studicognitivi : Diventare psicoterapeuta - PRESENTAZIONE ONLINE DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA DI RIMINI nata dalla collaborazione tr… - stateofmindwj : VUOI DIVENTARE PSICOTERAPEUTA? Non perderti la presentazione della scuola di specializzazione in psicoterapia cogni… -

Ultime Notizie dalla rete : psicoterapia online La psicoterapia online funziona Panorama Fiera delle Parole: una settimana di eventi online in attesa dell’apertura del Festival

proseguono dunque le presentazioni online de La Fiera delle Parole. Sabato 19 settembre con Daniela Lucangeli, prorettrice dell’Università di Padova dove è docente di Psicologia dello sviluppo presso ...

Laurea in Scienze dell’Amministrazione Online: guida alla laurea a distanza

Lauree Online in Scienze dell'Amministrazione, guida pratica alle Università telematiche: corsi di laurea, sedi, costi, piano di studi e sbocchi. Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione onl ...

proseguono dunque le presentazioni online de La Fiera delle Parole. Sabato 19 settembre con Daniela Lucangeli, prorettrice dell’Università di Padova dove è docente di Psicologia dello sviluppo presso ...Lauree Online in Scienze dell'Amministrazione, guida pratica alle Università telematiche: corsi di laurea, sedi, costi, piano di studi e sbocchi. Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione onl ...