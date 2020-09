La politica che “cresce nella terra” (Di giovedì 24 settembre 2020) Forse non dimenticheremo la scienza della politica, con la sua implicita (e non dimostrata) sovranità della razionalità dell’elettore; forse non dimenticheremo le eterne categorie della sinistra e della destra; e non dimenticheremo neppure le nuove categorie di quest’ultimo decennio, populismo e anti-populismo, ma sicuramente abbiamo bisogno di qualcosa d’altro per capire il significato profondo di alcuni risultati delle elezioni regionali.Come spiegare (rispetto alla logica destra/sinistra) il voto in Campania, dove la sinistra appena un anno fa aveva preso il 24,9% e De Luca oggi prende il 69,5% (vorrebbe dire che d’improvviso l’orientamento politico della regione si sia spostato di quasi tre volte tanto in così pochi mesi? difficile pensarlo); o come spiegare Giani, che in Toscana, sempre in un anno, riesce a portare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Forse non dimenticheremo la scienza della, con la sua implicita (e non dimostrata) sovranità della razionalità dell’elettore; forse non dimenticheremo le eterne categorie della sinistra e della destra; e non dimenticheremo neppure le nuove categorie di quest’ultimo decennio, populismo e anti-populismo, ma sicuramente abbiamo bisogno di qualcosa d’altro per capire il significato profondo di alcuni risultati delle elezioni regionali.Come spiegare (rispetto alla logica destra/sinistra) il voto in Campania, dove la sinistra appena un anno fa aveva preso il 24,9% e De Luca oggi prende il 69,5% (vorrebbe dire che d’improvviso l’orientamento politico della regione si sia spostato di quasi tre volte tanto in così pochi mesi? difficile pensarlo); o come spiegare Giani, che in Toscana, sempre in un anno, riesce a portare ...

ZZiliani : Mi sorprendo per lo scarso livello d’indignazione del Palazzo (e della politica) per lo scandalo-Suarez; poi mi vie… - Rinaldi_euro : pensavate che il piano migranti di ursula fosse una mano tesa all’italia? vi sbagliavate - Politica - CarloCalenda : La vera domanda che ci dobbiamo porre è perché non chiediamo mai alla politica quello che davvero ci serve (Istruzi… - veratto_A : RT @claudio_2022: Il Pd censura le statue. Monumenti coperti per non offendere l'Islam. Voi vi state dimostrando un'offesa per la storia e… - jobwithinternet : RT @Acidelius: Uno che presto farà compagnia a Luigi il ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : politica che La politica che “cresce nella terra” L'HuffPost Lorenzo Crespi parla dell’Ares Gate e svela dei dettagli (FOTO)

Coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi, politici..l’unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal ...

Sondaggi politici, la Lega rimane il primo partito. I Cinque Stelle scavalcati da Fratelli d’Italia

Le elezioni regionali hanno mostrato alcuni cambiamenti negli equilibri tra le forze politiche. Ma cosa dicono i sondaggi a livello nazionale? Quanto è emerso a livello territoriale, infatti, non semp ...

Coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi, politici..l’unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal ...Le elezioni regionali hanno mostrato alcuni cambiamenti negli equilibri tra le forze politiche. Ma cosa dicono i sondaggi a livello nazionale? Quanto è emerso a livello territoriale, infatti, non semp ...