La Lega di Salvini crolla | Romanella no | eletto il consigliere nella bufera per gli audio su WhatsApp

(Di giovedì 24 settembre 2020) ANCONA – Luciano Romanella ce l'ha fatta. Il candidato al consiglio comunale di Fermo nella lista della Lega nei giorni scorsi era finito sotto i riflettori per un audio inviato ad un amico su WhatsApp, che e' poi finito sui media nazionali, in cui usava espressioni forti per definire il suo elettorato costituito anche da ivoriani e prostitute. Tanto clamore pero' non gli ha impedito di essere eletto in consiglio comunale come secondo candidato della Lega piu' votato con 185 preferenze.