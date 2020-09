La Germania ha detto che sostituirà il capo della sua intelligence militare | nel tentativo di eliminare le forze di estrema destra dall’esercito

gianlucalfieri : La #Germania ha detto che sostituirà il capo della sua #intelligencemilitare, nel tentativo di eliminare le forze d… - AttilioCotroneo : RT @ilpost: La Germania ha detto che sostituirà il capo della sua intelligence militare, nel tentativo di eliminare le forze di estrema des… - Satryland59 : RT @ilpost: La Germania ha detto che sostituirà il capo della sua intelligence militare, nel tentativo di eliminare le forze di estrema des… - ilpost : La Germania ha detto che sostituirà il capo della sua intelligence militare, nel tentativo di eliminare le forze di… - ernluccar : RT @durezzadelviver: Ma non si era appena detto che la Germania ha fatto i conti con il suo passato e invece l’Italia puzzona no? -

Ultime Notizie dalla rete : Germania detto

Il Post

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato al Salotto dello Sport in onda su RTV38. Queste le sue dichiarazioni. Sulle parole di Rocco Commisso sullo stadio: "Ha perso la pazienza. Lui h ...Ha spiegato la sua idea a due presidenti della Repubblica. È ai malati come lui che non riesce a farla capire. Felice Perani è un ex malato di coronavirus: ricoverato il 17 marzo, uscito dall’ospedale ...