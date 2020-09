La Francia si difende dal Covid: nuove chiusure, ecco la “zona scarlatta” (Di giovedì 24 settembre 2020) Arriva un nuovo picco di contagi: in Francia sono stati circa 13mila in 24 ore. A Parigi sarà vietato riunirsi in più di dieci persone. A Marsiglia arriva la “zona scarlatta”, l’anticamera della zona rossa. In Francia si torna ad avere paura della nuova invasione del Covid-19. Si rialza il numero di persone risultate positive … L'articolo La Francia si difende dal Covid: nuove chiusure, ecco la “zona scarlatta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Arriva un nuovo picco di contagi: insono stati circa 13mila in 24 ore. A Parigi sarà vietato riunirsi in più di dieci persone. A Marsiglia arriva la “zona scarlatta”, l’anticamera della zona rossa. Insi torna ad avere paura della nuova invasione del-19. Si rialza il numero di persone risultate positive … L'articolo Lasidalla “zona scarlatta” proviene da www.meteoweek.com.

Dalla Spagna alla Francia: il coronavirus fa tremare l'Europa

Nel Vecchio continente, infatti, i contagi sono ormai più di 5 milioni. È allarme in Spagna dove si sono raggiunti i 4.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 130 decessi in un sol giorno. T ...

