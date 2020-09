La foto bufala di Lebron James che indossa un centrino per ricordare la giudice Ruth Bader Ginsburg

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 settembre 2020) In questi giorni è circolata unaassociata alla morte delladella Corte Suprema, avvenuta il 19 settembre, e ai giocatori della NBA come. Si tratta di unmontaggio, dove i giocatori di basketno dei curiosi centrini al collo, condiviso da diversi utenti in giro per il mondo e in diverse lingue (nel tweet sottostante in spagnolo). Lanon è nuova a Open, infatti era stata segnalata a seguito della sua diffusione sui social nella giornata del 23 settembre. Non era particolarmente virale in Italia e non aveva senso parlarne con un articolo, essendo poi opera di un sito satirico chiamato BabylonBee. Per farla breve, è possibile ...