La Fed di Powell a tutto campo contro la crisi da Covid-19

(Di giovedì 24 settembre 2020) Jeromee la Federal Reserve sono pronti a un nuovo salto di qualità nella risposta economica allada coronavirus che ha portato a un vero e proprio schianto per l’economia statunitense nei primi due trimestri del 2020. Il periodo aprile-giugno ha visto l’economia a stelle e strisce contrarsi di circa il 30%, i disoccupati sfiorare, … InsideOver.

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Borse europee contrastate e poco distanti dalla parità, con Milano e Madrid (+0,7% entrambe) in testa, spinte dal comparto bancario su ipotesi di aggregazioni. Lievi rialzi p ...Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel suo discorso del 27 agosto ha annunciato che la Fed aggiusterà il suo target di inflazione per far sì che possa superare la soglia del 2%, contr ...