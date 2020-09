La dieta ipocalorica contro il cancro al seno. Uno studio (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Sono donne tra i 18 e i 75 anni, hanno una diagnosi di tumore del seno triplo negativo senza metastasi e dovranno sottoporsi all'intervento chirurgico, l'unica strategia al momento per fermare il cancro. È rivolto a loro lo studio Breakfast, che è stato avviato a maggio scorso presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), con un leggero ritardo sulla tabella di marcia a causa dei mesi di emergenza Covid-19. Obiettivo: dimostrare l'efficacia della dieta mima-digiuno ciclica, da sola oppure in associazione al farmaco antidiabetico metformina, in pazienti sottoposte a chemioterapia. "La dieta che stiamo utilizzando è una terapia sperimentale, del tutto innovativa, che nasce dalla combinazione di solidi studi preclinici e clinici sul metabolismo tumorale ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Sono donne tra i 18 e i 75 anni, hanno una diagnosi di tumore deltriplo negativo senza metastasi e dovranno sottoporsi all'intervento chirurgico, l'unica strategia al momento per fermare il. È rivolto a loro loBreakfast, che è stato avviato a maggio scorso presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), con un leggero ritardo sulla tabella di marcia a causa dei mesi di emergenza Covid-19. Obiettivo: dimostrare l'efficacia dellamima-digiuno ciclica, da sola oppure in associazione al farmaco antidiabetico metformina, in pazienti sottoposte a chemioterapia. "Lache stiamo utilizzando è una terapia sperimentale, del tutto innovativa, che nasce dalla combinazione di solidi studi preclinici e clinici sul metabolismo tumorale ...

Uno dei punti di forza dello studio, denominato Breakfast e condotto dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), è la stretta sinergia tra ricerca clinica e ricerca di laboratorio all'avanguar ...

Meravigliosi pistacchi! Aiutano anche a perdere peso

Sono buoni e per di più aiutano a perdere peso. Le analisi effettuate, in un periodo di 4 mesi, hanno evidenziato che l’aggiunta di pistacchi alla dieta ipocalorica ha contribuito alla perdita di peso ...

