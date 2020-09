“La cosa grave che sta succedendo al Grande Fratello si sapeva”, “Coinvolge politici e uomini potenti”: parlano Pamela Perriciolo e Lorenzo Crespi (Di giovedì 24 settembre 2020) “La cosa grave che sta succedendo al Grande Fratello nell’ambiente si sapeva e come se si sapeva“. Nell’Ares-Gate scoppiato dopo le rivelazioni bomba di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante il reality di Canale 5, è entrata a gamba tesa anche Pamela Perricciolo, a sua volta già super protagonista del caso mediatico dello scorso anno, il Pratiful. Il vaso di Pandora è ormai scoperchiato e in attesa di capire come Alfonso Signorini tratterà l’argomento nella puntata di venerdì sera (e di conseguenza Barbara D’Urso a Live-Non è la D’Urso, domenica), si aggiungono altre voci a quelle sulle presunte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Lache staalnell’ambiente si sapeva e come se si sapeva“. Nell’Ares-Gate scoppiato dopo le rivelazioni bomba di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante il reality di Canale 5, &e; entrata a gamba tesa anchePerricciolo, a sua volta gi&a; super protagonista del caso mediatico dello scorso anno, il Pratiful. Il vaso di Pandora &e; ormai scoperchiato e in attesa di capire come Alfonso Signorini tratter&a; l’argomento nella puntata di venerd&i; sera (e di conseguenza Barbara D’Urso a Live-Non &e; la D’Urso, domenica), si aggiungono altre voci a quelle sulle presunte ...

