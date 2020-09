(Di giovedì 24 settembre 2020) Ladelleha approvato un documento per la riapertura deglifino al 25% della capienza. Il vicepresidente dellaGiovanni Toti (presidente della Regione Liguria) ha spiegato che la proposta prevede la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25% della capienza dell’impianto. Fortemente scettici restano ile il Cts. Al momento, ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, la priorità è rappresentata da scuole e università. L'articolo La: sì all’aperturaal 25%. ...

sportli26181512 : Stadi, le linee guida delle Regioni: “Tutti con mascherina, 25% della capienza”. Ora palla al Governo: Stadi, le li… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Calcio, la maggioranza delle #Regioni favorevole ad arrivare al 25% della capienza degli #stadi. Contrario il #Lazio,… - lucianoghelfi : #Calcio, la maggioranza delle #Regioni favorevole ad arrivare al 25% della capienza degli #stadi. Contrario il… - tusciaweb : “No alla riapertura degli stadi”, il delegato del Lazio lascia la Conferenza delle regioni Roma - 'Dopo l’appello… - napolista : La Conferenza Regioni: sì all'apertura stadi al 25%. Governo e Cts contrari Spettatori con mascherine, temperatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Regioni

Adnkronos

La conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha realizzato un documento per l’adozione delle linee guida, da sottoporre al governo, per il ritorno degli spettatori ad eventi e competizioni sp ...Le linee guida al governo della Conferenza delle Regioni: “Allo stadio con la mascherina, in posti assegnati, per non oltre il 25% della capienza” Allo stadio con la mascherina, in posti assegnati e d ...