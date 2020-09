La Conferenza delle Regioni chiede al Governo la riapertura degli stadi. Polemico Zingaretti che contrario alla proposta abbandona la riunione (Di giovedì 24 settembre 2020) Tensione all’interno della Conferenza delle Regioni dove ieri è stata affrontata la questione dell’apertura degli stadi ai tifosi. alla riunione i governatori hanno preparato una proposta da presentare al Governo in cui, sostanzialmente, è prevista “la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25% della capienza dell’impianto”. Peccato che la cosa non sia stata decisa all’unanimità in quanto il delegato per la Regione Lazio ha abbandonato la Conferenza perché in netto disaccordo con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Tensione all’interno delladove ieri è stata affrontata la questione dell’aperturaai tifosi.i governatori hanno preparato unada presentare alin cui, sostanzialmente, è prevista “la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25% della capienza dell’impianto”. Peccato che la cosa non sia stata decisa all’unanimità in quanto il delegato per la Regione Lazio hato laperché in netto disaccordo con ...

AntoVitiello : #Pioli in conferenza su #Leao: 'Ha un potenziale incredibile, gli chiedo di giocare con la squadra e di fare la dif… - Palazzo_Chigi : 75ma sessione #UNGA: video conferenza del Presidente @GiuseppeConteIT con il Segretario Generale delle Nazioni Unit… - fattoquotidiano : Ok alla riapertura degli stadi. Capienza al 25%, posti distanziati, obbligo mascherina. Zingaretti: “Noi contrari”.… - alinatede : RT @catirafaella: Senza mezzi termini: trovo inaccettabile che sia stato il presidente dell’EP #Sassoli ad invitare ad una conferenza istit… - romi_andrio : RT @TgrRaiFVG: Conferenza delle Regioni, linee guida per il pubblico in stadi e palazzetti. C'è l'ipotesi di un'ordinanza regionale che, in… -