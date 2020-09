Kjaer: «Per noi è una finale. Rispetto, ma siamo il Milan» (Di giovedì 24 settembre 2020) Kjaer ha parlato prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt: le dichiarazioni del difensore del Milan Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt. «Ci siamo preparati come al solito. Massima concentrazione contro un avversario particolare. È una finale sia per loro che per noi visto che è una gara secca. Dobbiamo dare il massimo Rispetto a loro, ma siamo il Milan, siamo a San Siro e dobbiamo fare la partita. Anche per noi è un match importante. Zinckernagel? Lo conosco, sta facendo molto bene. È uno che segna e fa assist, è un buon giocatore». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020)ha parlato prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt: le dichiarazioni del difensore delSimon, difensore del, ha parlato ai microfoni diTv prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt. «Cipreparati come al solito. Massima concentrazione contro un avversario particolare. È unasia per loro che per noi visto che è una gara secca. Dobbiamo dare il massimoa loro, maila San Siro e dobbiamo fare la partita. Anche per noi è un match importante. Zinckernagel? Lo conosco, sta facendo molto bene. È uno che segna e fa assist, è un buon giocatore». Leggi su ...

sportli26181512 : Kjaer a DAZN: 'Sto bene, oggi rispetto per gli avversari ma dobbiamo fare noi la partita': Simon Kjaer è intervenut… - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Kjaer a DAZN: 'Sto bene, oggi rispetto per gli avversari ma dobbiamo fare noi la partita' - WgAlenta : RT @MilanNewsit: Kjaer a DAZN: 'Sto bene, oggi rispetto per gli avversari ma dobbiamo fare noi la partita' - g_lascala : RT @RadioRossonera: Rieccoci a SanSiro per #MilanBodoeGlimt Ed ecco gli 11 titolari del #Milan G. Donnarumma Calabria, Kjaer, Gabbia, The… - MilanNewsit : Kjaer a DAZN: 'Sto bene, oggi rispetto per gli avversari ma dobbiamo fare noi la partita' -