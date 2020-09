Kevin Prince Boateng al Monza | tra oggi e domani visite mediche e firma

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 24 settembre 2020)sbarca al, in Serie B: il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Besiktas. Al momento il contratto è di un anno più rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.è atteso atra, 24 settembre 2020, eper. La presentazione però è prevista per la prossima settimana. Purtroppo Brocchi, allenatore del, non avrà a disposizionenella prima partita di Serie B contro la Spal. L’esordio in campo è rimandato ancora per ...