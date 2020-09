Juventus Women, Sembrant: “Vogliamo andare avanti in Champions” (Di giovedì 24 settembre 2020) Parola a Linda Sembrant. Intervistata da Juventus TV, il perno della difesa della Juventus Women di Rita Guarino ha descritto la sua esperienza in bianconero, con un occhio di riguardo anche al suo futuro alla Vecchia Signora. Queste le sue parole: “Torino mi piace, sono contenta di vivere qui. Dopo ogni allenamento mi piace fare due passi in piazza e amo anche il cibo italiano. Lo compravo già in Francia, qui la buona cucina è presente anche nel quotidiano e quando mi fanno visita amici o parenti mi piace sperimentare con i piatti italiani. Precampionato? Abbiamo fatto due gare importanti, vincendo contro il Montpellier e giocando bene contro il Lione. Dobbiamo certamente migliorare, la strada è questa. Vogliamo proseguire bene in Champions, l’anno scorso con il Barcellona era la mia ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Parola a Linda. Intervistata daTV, il perno della difesa delladi Rita Guarino ha descritto la sua esperienza in bianconero, con un occhio di riguardo anche al suo futuro alla Vecchia Signora. Queste le sue parole: “Torino mi piace, sono contenta di vivere qui. Dopo ogni allenamento mi piace fare due passi in piazza e amo anche il cibo italiano. Lo compravo già in Francia, qui la buona cucina è presente anche nel quotidiano e quando mi fanno visita amici o parenti mi piace sperimentare con i piatti italiani. Precampionato? Abbiamo fatto due gare importanti, vincendo contro il Montpellier e giocando bene contro il Lione. Dobbiamo certamente migliorare, la strada è questa. Vogliamo proseguire bene in Champions, l’anno scorso con il Barcellona era la mia ...

RumoreLuca : Guarda adesso su JUVENTUS TV Wonder Women | Certezze e novità: la ripartenza - mister_ricci : #JuventusWomen | Certezze e novità, la ripartenza: #LiveAhead #FinoAllaFine - LucioPerotta : .@Laura1Giuliani, portiere @JuventusFCWomen, ha anche eccezionali qualità canore ?? (dal primo episodio Wonder Women… - AbbatePeppe : Il Trio Meraviglia Juventus Women @cristianagire @10_Smarti @barbarabonansea - junews24com : Juventus Women: due anni fa il primo gol di Girelli in bianconero – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women Juventus Women show in Nazionale: abbuffata di gol Juventus News 24 Under 15 femminile, ecco la composizione dei due gironi

Sono uscite le composizioni dei Gironi di Under 17 e Under 15 Femminile per la Fase Regionale 2020/2021 di Piemonte e Valle d’Aosta. I relativi calendari verrano invece resi noti attraverso un altro C ...

Le azzurre travolgono la Bosnia: 5-0. Girelli show: tripletta!

Ma c’è molto di più, l’attaccante della Juventus Women finora è rimasta a secco solo una volta nelle qualificazioni a Euro 2022, contro Malta nella gara di ritorno finita 5-0 per le azzurre. (TUTTO ...

Sono uscite le composizioni dei Gironi di Under 17 e Under 15 Femminile per la Fase Regionale 2020/2021 di Piemonte e Valle d’Aosta. I relativi calendari verrano invece resi noti attraverso un altro C ...Ma c’è molto di più, l’attaccante della Juventus Women finora è rimasta a secco solo una volta nelle qualificazioni a Euro 2022, contro Malta nella gara di ritorno finita 5-0 per le azzurre. (TUTTO ...