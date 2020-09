Juventus, Rugani in uscita: ci pensa anche il Manchester City (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Juventus: su Rugani ci sarebbe anche l’interesse del Manchester City Tra i calciatori in uscita sulla lista della Juventus c’è anche Daniele Rugani. Il difensore non rientra nei piani di Pirlo e avrebbe diversi estimatori in Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al Newcastle e il Leeds sull’ex Empoli ci sarebbe anche il Manchester City. I Citizens sono alla ricerca di un centrale e Rugani sarebbe finito sulla lista di Guardiola. La Juventus, però, non molla sul prezzo e continuare a chiedere una cifra tra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato: suci sarebbel’interesse del MsterTra i calciatori insulla lista dellac’èDaniele. Il difensore non rientra nei piani di Pirlo e avrebbe diversi estimatori in Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al Newcastle e il Leeds sull’ex Empoli ci sarebbeil Mster. I Citizens sono alla ricerca di un centrale esarebbe finito sulla lista di Guardiola. La, però, non molla sul prezzo e continuare a chiedere una cifra tra ...

