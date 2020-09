Juventus, Marchisio esalta Dybala: “Futuro Pallone d’Oro” (Di giovedì 24 settembre 2020) Marchisio a 360°. L’ex centrocampista della Juventus si è espresso a tuttotondo durante una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Tema centrale delle sue corpose risposte è stata la Juventus, tra passato, presente e futuro: “Ho avuto una carriera bellissima, un sogno diventato realtà con l’opportunità di giocare per la mia squadra del cuore e di vincere tantissimi trofei. La Juventus è stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993, la mia prima maglietta che ho indossato e non ho mai tolto, dal primo borsone che mi hanno consegnato all’età di 7 anni dove dentro ho ricevuto tutti i gadget possibili che un bambino li sogna a Natale e invece era settembre e ho ancora tutto”. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020)a 360°. L’ex centrocampista dellasi è espresso a tuttotondo durante una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Tema centrale delle sue corpose risposte è stata la, tra passato, presente e futuro: “Ho avuto una carriera bellissima, un sogno diventato realtà con l’opportunità di giocare per la mia squadra del cuore e di vincere tantissimi trofei. Laè stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993, la mia prima maglietta che ho indossato e non ho mai tolto, dal primo borsone che mi hanno consegnato all’età di 7 anni dove dentro ho ricevuto tutti i gadget possibili che un bambino li sogna a Natale e invece era settembre e ho ancora tutto”. LEGGI ...

