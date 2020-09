Jorge Martin negativo al Covid, Mondiale Moto2 ancora a portata (Di giovedì 24 settembre 2020) Jorge Martin supera l’ostacolo Covid-19 e rientra per il GP Catalunya della Moto2. Dopo l’assenza a Misano, il pilota KTM torna in sella a Barcellona. Il risultato negativo al tampone è stato ufficializzato dallo stesso spagnolo con un post su Twitter. Guarito dal Covid-19, Jorge Martin riprende la scalata al titolo iridato Moto2. 2nd💉🌡✅💪🏽— JorgeMartínAlmoguera (@88JorgeMartin) September 23, 2020Poco prima del doppio appuntamento di Misano, Jorge Martin era risultato positivo al Covid-19 e, di conseguenza, allontanato in quarantena dalla Dorna. Due zeri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)supera l’ostacolo-19 e rientra per il GP Catalunya della. Dopo l’assenza a Misano, il pilota KTM torna in sella a Barcellona. Il risultatoal tampone è stato ufficializzato dallo stesso spagnolo con un post su Twitter. Guarito dal-19,riprende la scalata al titolo iridato. 2nd💉🌡✅💪🏽—MartínAlmoguera (@88) September 23, 2020Poco prima del doppio appuntamento di Misano,era risultato positivo al-19 e, di conseguenza, allontanato in quarantena dalla Dorna. Due zeri ...

Al momento Jorge Martin ha conquistato 79 punti nella corsa al titolo Mondiale, grazie alla vittoria in Austria e altri due podi. Tra questi ricordiamo il secondo posto nel GP Stiria in cui era ...

MotoGP, GP Catalogna 2020: l’equilibrio regna sovrano in tutte le classi. Quale sarà il responso del Montmelò?

Il Motomondiale entra ufficialmente nella sua seconda metà di stagione. Da qui a fine anno si correrà principalmente nella penisola iberica, in quanto cinque delle ultime sette gare si disputeranno in ...

