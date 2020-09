Johnson: “In Gb più contagi che in Italia perché amiamo la libertà”. Mattarella: “Gli italiani hanno a cuore la serietà” (Di giovedì 24 settembre 2020) La replica del presidente Mattarella al premier Johnson: “Anche gli Italiani amano la libertà, ma hanno a cuore la serietà”. ROMA – Dura la replica del presidente Sergio Mattarella al premier Johnson. Come riferito da La Repubblica che cita fonti del Quirinale, in un contesto informale e privato il Capo dello Stato ha risposto alle parole arrivate da Londra: “Anche noi Italiani abbiamo la libertà, ma abbiamo a cuore la serietà“. Le parole sono state pronunciate a margine della cerimonia in ricordi Cossiga durante una conversazione con alcuni partecipanti. Le parole di Johnson avevano provocato delle polemiche in Europa con il premier inglese che aveva ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) La replica del presidenteal premier: “Anche glini amano la libertà, mala serietà”. ROMA – Dura la replica del presidente Sergioal premier. Come riferito da La Repubblica che cita fonti del Quirinale, in un contesto informale e privato il Capo dello Stato ha risposto alle parole arrivate da Londra: “Anche noini abbiamo la libertà, ma abbiamo ala serietà“. Le parole sono state pronunciate a margine della cerimonia in ricordi Cossiga durante una conversazione con alcuni partecipanti. Le parole diavevano provocato delle polemiche in Europa con il premier inglese che aveva ...

