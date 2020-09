Johnson ci tratta da schiavi. Mattarella lo rimette in riga: Italia Paese libero e serio. Per il primo ministro britannico la curva dei contagi sale perché gli inglesi amano la libertà più degli italiani (Di venerdì 25 settembre 2020) A mettere in riga Boris Johnson ci ha pensato il capo dello Stato. “Anche noi Italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà”, ha detto Sergio Mattarella a Sassari, a margine della cerimonia in ricordo di Francesco Cossiga. Nel corso di un question time alla Camera dei Comuni – in risposta a una contestazione di un deputato laburista sul “come mai Germania o Italia” registrino al momento meno contagi ufficiali dell’isola senza aver adottato nuove misure restrittive – Johnson aveva spiegato che “c’è un’importante differenza fra noi e molti altri nel mondo poiché il nostro è un Paese che ama da sempre la libertà”. Per concludere che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) A mettere inBorisci ha pensato il capo dello Stato. “Anche noini amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà”, ha detto Sergioa Sassari, a margine della cerimonia in ricordo di Francesco Cossiga. Nel corso di un question time alla Camera dei Comuni – in risposta a una contestazione di un deputato laburista sul “come mai Germania o” registrino al momento menoufficiali dell’isola senza aver adottato nuove misure restrittive –aveva spiegato che “c’è un’importante differenza fra noi e molti altri nel mondo poiché il nostro è unche ama da sempre la libertà”. Per concludere che ...

