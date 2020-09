John Cena sarà (anche) nella serie spin-off di The Suicide Squad (Di giovedì 24 settembre 2020) Quando, durante l’evento Dc FanDome, era stato annunciato il cast del prossimo The Suicide Squad, fra i nomi a sorpresa presenti nel prossimo film di James Gunn c’era anche quello di John Cena. L’ex wrestler interpreterà Peacemaker, un pacifista talmente convinto di voler eliminare la guerra da usare ogni mezzo violento disponibile per raggiungere il suo scopo. E incentrata su di lui sarà anche Peacemaker, la nuova serie che Hbo Max ha presentato nelle scorse ore come spin-off del film, la cui uscita è prevista per l’agosto 2021. Cena interpreterà lo stesso ruolo anche nella produzione seriale e persino James Gunn tornerà come regista e ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) Quando, durante l’evento Dc FanDome, era stato annunciato il cast del prossimo The, fra i nomi a sorpresa presenti nel prossimo film di James Gunn c’eraquello di. L’ex wrestler interpreterà Peacemaker, un pacifista talmente convinto di voler eliminare la guerra da usare ogni mezzo violento disponibile per raggiungere il suo scopo. E incentrata su di lui saràPeacemaker, la nuovache Hbo Max ha presentato nelle scorse ore come-off del film, la cui uscita è prevista per l’agosto 2021.interpreterà lo stesso ruoloproduzione seriale e persino James Gunn tornerà come regista e ...

