Jesi | mendicante vince 300mila euro con un gratta e vinci

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 24 settembre 2020)con un. Il sindaco: “E’ benvoluto da tutti”.– Sembra una trama di un film, invece si tratta di una storia vera successa a, in proa di Ancona. Un, da tre anni disoccupato, ha giocato ad uned ha vinto. Un biglietto da 5acquistato lo scorso 16 agosto grazie alle offerte ricevute. Ora per lui la vita è cambiata con Tiziano, questo il suo nome, ha invitato tutte le persone che lo hanno aiutato a cena per ringraziarli. Una vicenda che ha emozionato tutta la cittadina ...