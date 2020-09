Jesi | mendicante vince 300mila euro con un Gratta e Vinci

Leggi su zon

(Di giovedì 24 settembre 2020) Aun 60enne che da qualche anno aveva perso il lavoro ha vintocon unda 5Nella città di, in proa di Ancona, un 60enne che da qualche anno aveva perso il lavoro ed era ormai diventato una figura nota per gli automobilisti del posto, ai quali chiedeva l’elemosina dopo uno show con il suo cappellino, ha vintocon unda 5. La giocata è stata effettuata il 16 agosto scorso da un distributore automatico, ha fatto sapere la proprietaria della tabaccheria delle Logge di Viale Verdi. Il 60enne ha riscossa lata in questi giorni. L’uomo nel frattempo, ...