Javi Martinez stende il Siviglia ai supplementari | il Bayern si prende anche la Supercoppa

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 settembre 2020) Una finale diEuropea infinita quella andata in scena alla Puskas Arena di Budapest traMonaco e, vincitrici rispettivamente di Champions League ed Europa League nell’ultima stagione. Sono stati gli spagnoli a passare in vantaggio nel primo tempo con Ocampos su rigore, poi per i bavaresi Goretzka ha rimesso tutto in parità grazie a un gran Lewandowski che si è sacrificato per la squadra. Al triplice fischio il punteggio però resta inchiodato sull’1-1. Al 104° ci ha pensatodi testa a beffare Bono dopo un rimpallo nato da un tiro di Alaba.IIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! — FCMünchen (@FC) September 24, 2020 Foto: twitter ...