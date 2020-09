J-Ax difende Achille Lauro dai boomer | lo sfogo al vetriolo e le frecciatine contro tutti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) In una serie di video postati nelle stories su Instagram J-Ax. No, non lo fa come farebbe una persona posata e disinteressata: quello di Alessandro Aleotti è un attacco mirato. Lo fa, il rapper, a poche ore di distanza dalle dichiarazioni di Renato Zero in riferimento all’artista di Maleducata. Zero, infatti, durante un’intervista è stato incalzato per commentare il personaggio e lo stile die la presunta somiglianza: “Con le piume non giocavo certo a fare il clown”. Da queste dichiarazioni è partito il dibattito in diretta su Rai 1 per Storie Italiane. Ospite in studio Don Backy insieme a Roberto Alessi. J-Ax stava guardando la diretta e ha commentato nelle sue stories per rispondere alle affermazioni e ...