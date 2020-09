Ip Man la trama del film stasera su Rai 4 venerdì 25 settembre

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ip Man ilsu Rai 4 venerdì 25, apre i venerdì dedicati all’oriente. In seconda serata Shin Godzilla. Ip Man è ilscelto per la prima serata di venerdì 25di Rai 4, primo della saga di Wilson Yp dedicato al celebre maestro di arti marziali Wing Chun Yp Man che ebbe anche come allievo Bruce Lee. Ilsi concentra sul periodo trascorso da Ip a Foshan durante la guerra sino-giapponese. Ilha incassato 21 milioni di dollari nel mondo pur non essendo stato distribuito in Nord America in gran parte dell’Europa. In Italia è andato in onda per la prima volta su Rai 4 nel 2011. Sono stati realizzati altri 3 sequel. La serata orientale prosegue con Shine Godzilla in seconda serata, una ...