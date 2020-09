(Di giovedì 24 settembre 2020) L’, con circolare numero 104 del 18 settembre 2020 chiarisce molte cose sul nuovoda 1.500. Potranno richiederlo lavoratori autonomi e professionisti a scaglioni di tre mesi, ovvero 500ogni mese. Non potranno riceverlo tutti i lavoratori autonomi e professionisti ma una categoria specifica di persone. E soprattutto, è undestinato ad alcuni comuni lombardi e veneti della zona rossa duramente colpita dal covid. Ecco l’elenco delle città dove è possibile richiedere i tre accrediti: Regione Lombardia:a) Bertonico;b) Casalpusterlengo;c) Castelgerundo;d) Castiglione D’Adda;e) Codogno;f) Fombio;g) Maleo;h) San Fiorano;i) Somaglia;l) Terranova dei Passerini.Regione Veneto:a) Vo’.funziona il ...

QuotidianPost : Inps bonus 1.500 euro: come fare domanda - AngelaAngelmi : RT @lucianocapone: Qualche mia considerazione sull'inefficienza del Reddito di cittadinanza e sulla polemica tra Boeri e Tridico sulla quot… - BomprezziMarco : RT @lucianocapone: Qualche mia considerazione sull'inefficienza del Reddito di cittadinanza e sulla polemica tra Boeri e Tridico sulla quot… - LaCiuraRaffaele : RT @lucianocapone: Qualche mia considerazione sull'inefficienza del Reddito di cittadinanza e sulla polemica tra Boeri e Tridico sulla quot… - CarloStagnaro : RT @lucianocapone: Qualche mia considerazione sull'inefficienza del Reddito di cittadinanza e sulla polemica tra Boeri e Tridico sulla quot… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps bonus

Le modalità per comunicare all'Inps il cambio di domicilio per le visite fiscali sono cambiate: la procedura adesso verrà effettuata online.La Carta Pensione di Cittadinanza conosciuta anche con il nome di Carta PdC 2020 è una carta elettronica sulla quale vengono caricati ogni mese, i soldi dell’integrazione al reddito e dell’eventuale c ...