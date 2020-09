Iniziativa green - Mazda MX-30, la prima elettrica "mette radici" a Roma (Di giovedì 24 settembre 2020) Dal sughero al sughero. Mazda torna - è proprio il caso di dirlo - alle sue radici e, a 100 anni dalla sua fondazione - cioè quando nacque da un'azienda che si occupava della produzione di sughero - promuove la creazione di un bosco di querce allinterno del Parco Regionale dellAppia Antica, a Roma. LIniziativa, varata in coincidenza con linizio della commercializzazione della MX-30, prima automobile elettrica della Casa di Hiroshima, prevede la piantagione di 68 alberi da sughero (uno per ogni concessionario e riparatore italiano, più uno per Mazda Italia) a testimonianza dellimpegno sul fronte dell'ecosostenibilità. radici nel futuro. Il claim radici nel Futuro per non cambiare il volto del pianeta riassume ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 settembre 2020) Dal sughero al sughero.torna - è proprio il caso di dirlo - alle suee, a 100 anni dalla sua fondazione - cioè quando nacque da un'azienda che si occupava della produzione di sughero - promuove la creazione di un bosco di querce allinterno del Parco Regionale dellAppia Antica, a. L, varata in coincidenza con linizio della commercializzazione della MX-30,automobiledella Casa di Hiroshima, prevede la piantagione di 68 alberi da sughero (uno per ogni concessionario e riparatore italiano, più uno perItalia) a testimonianza dellimpegno sul fronte dell'ecosostenibilità.nel futuro. Il claimnel Futuro per non cambiare il volto del pianeta riassume ...

