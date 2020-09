Industria alimentare, quale sarà l’impatto del coronavirus? La fotografia Nomisma (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Industria alimentare guarda alla fine dell’anno con forti preoccupazioni. E’ quanto evidenzia il Rapporto “L’Industria alimentare italiana oltre il Covid-19 – Competitività, impatti socio-economici, prospettive” redatto da Nomisma per Centromarca e Ibc, presentato dalla società di ricerche. P Per effetto delle dinamiche innescate dal lockdown, tra cui il sostanziale blocco dell’Horeca (che racchiude ospitalità ristorazione e food, ndr), i cui consumi valgono il 34% del totale food&beverage Italia, e delle incertezze legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, solo il 20% delle aziende prevede nel 2020 un incremento del fatturato in Italia e all’estero. Per il 15% il turnover sarà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – L’guarda alla fine dell’anno con forti preoccupazioni. E’ quanto evidenzia il Rapporto “L’italiana oltre il Covid-19 – Competitività, impatti socio-economici, prospettive” redatto daper Centromarca e Ibc, presentato dalla società di ricerche. P Per effetto delle dinamiche innescate dal lockdown, tra cui il sostanziale blocco dell’Horeca (che racchiude ospitalità ristorazione e food, ndr), i cui consumi valgono il 34% del totale food&beverage Italia, e delle incertezze legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, solo il 20% delle aziende prevede nel 2020 un incremento del fatturato in Italia e all’estero. Per il 15% il turnover sarà ...

TeresaBellanova : Questa mattina utile e interessante confronto con la presentazione del Rapporto 'L'industria alimentare italiana ol… - Biomotive_info : RT @Novamont: #SavetheDate ? Il 25/09 non perdere il prossimo evento @apre_it in cui presenteremo #PULPACKTION, il progetto europeo che svi… - VitodeCeglia : #COVID19, industria alimentare al palo: in calo fatturato, export e investimenti - luigi_gia : RT @RepubblicaAF: #osservaitalia Covid 19, industria alimentare al palo: in calo fatturato, export e investimenti @nomismaustampa @fpuglies… - ELiberati : RT @TeresaBellanova: Questa mattina utile e interessante confronto con la presentazione del Rapporto 'L'industria alimentare italiana oltre… -