Incriminato solo per negligenza l'agente che sparò a Breonna Taylor: scoppia la protesta (Di giovedì 24 settembre 2020) Negli Stati Uniti, a sei mesi dal suo omicidio, nessun poliziotto è stato arrestato o Incriminato per aver ucciso l'afroamericana Breonna Taylor, e l'incriminazione di un solo agente, e con un'accusa ...

