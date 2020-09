Incendio a Moria: l’Italia pronta ad accogliere 300 migranti (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Italia si dice pronta a prendersi cura di oltre 300 ex residenti del campo profughi di Moria. Struttura, che è la più grande d’Europa e che accoglie attualmente circa 12.700 richiedenti asilo, sull’isola greca di Lesbo. Quest’isola è famosa per aver dato i natali, nel VII secolo a.C., ai poeti lirici Alceo e Saffo, nei cui versi di quest’ultimo si ritrova l’esaltazione della bellezza della femminilità e dell’eros tra donne, da cui il termine lesbismo. L’altro ieri, martedi 22 settembre, a Roma è stato firmato un accordo che riguarda principalmente le famiglie, le persone vulnerabili e i minori non accompagnati. L’Incendio che ha devastato il campo più di due settimane fa ha lasciato più di 12.000 persone senza casa. Alcuni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Italia si dicea prendersi cura di oltre 300 ex residenti del campo profughi di. Struttura, che è la più grande d’Europa e che accoglie attualmente circa 12.700 richiedenti asilo, sull’isola greca di Lesbo. Quest’isola è famosa per aver dato i natali, nel VII secolo a.C., ai poeti lirici Alceo e Saffo, nei cui versi di quest’ultimo si ritrova l’esaltazione della bellezza della femminilità e dell’eros tra donne, da cui il termine lesbismo. L’altro ieri, martedi 22 settembre, a Roma è stato firmato un accordo che riguarda principalmente le famiglie, le persone vulnerabili e i minori non accompagnati. L’che ha devastato il campo più di due settimane fa ha lasciato più di 12.000 persone senza casa. Alcuni ...

