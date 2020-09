In Veneto eletti in Consiglio regionale due condannati, camaleonti della politica e l’uomo che insultò Kyenge: ecco chi appoggerà Zaia (Di giovedì 24 settembre 2020) condannati, cambiacasacche, politici venati di xenofobia o semplicemente Zaia-boys. Il nuovo Consiglio regionale del Veneto – dove spiccano i 24 eletti della Lista Zaia – è una specie di caravanserraglio, ricco di personaggi variopinti, dalla lingua sciolta e con qualche precedente penale. Per dire: Daniele Polato, assessore comunale alla sicurezza in carica a Verona (giunta Sboarina), che nel 2019 ha lasciato Forza Italia per Fratelli d’Italia. A dicembre è stato condannato a un anno con la condizionale per aver sottoscritto firme false raccolte da altri per far partecipare alle elezioni regionali del 2015 la lista di Forza Nuova. Si è difeso sostenendo l’ideale della “democrazia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020), cambiacasacche, politici venati di xenofobia o semplicemente-boys. Il nuovodel– dove spiccano i 24Lista– è una specie di caravanserraglio, ricco di personaggi variopinti, dalla lingua sciolta e con qualche precedente penale. Per dire: Daniele Polato, assessore comunale alla sicurezza in carica a Verona (giunta Sboarina), che nel 2019 ha lasciato Forza Italia per Fratelli d’Italia. A dicembre è stato condannato a un anno con la condizionale per aver sottoscritto firme false raccolte da altri per far partecipare alle elezioni regionali del 2015 la lista di Forza Nuova. Si è difeso sostenendo l’ideale“democrazia ...

A seguito di una prima valutazione sui risultati elettorali della tornata regionale dello scorso 20 e 21 u.s., il coordinamento provinciale e quello cittadino di FDI, si dicono soddisfatti dei risulta ...

Maggioranza blindata di 41 consiglieri Il Pd monopolizza l’opposizione

Tutti i volti del nuovo Consiglio del Veneto: gran parte della giunta uscente è stata rieletta a furor di preferenze VENEZIA Saranno tante le “matricole” alla prima seduta dell’undicesima seduta del C ...

