In questa foto era solo una bambina, ora è una delle donne più amate della tv. L’avete riconosciuta? (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilary Blasi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate e seguite della tv, ma anche nei social è riuscita ad ottenere una enorme schiera di fan, riuscendo anche ad influenzare coni suoi look la moda dell’Italia di oggi. Ilary è l’attuale moglie di Francesco Totti, uno degli ex calciatori italiani apprezzati, oltre che per l’eccezionale bravura, anche per lo straordinario carattere. Anche la Blasi ha avuto varie occasioni per mostrare le sue abilità e la sua simpatia, ma indubbiamente il punto forte della bravissima conduttrice è dato dalla sua bellezza. foto: Instagram/Ilary Blasi Grazie agli scatti pubblicati sui social fa letteralmente impazzire i suoi follower e riesce a mostrare un fascino veramente eccezionale. La sua presenza ... Leggi su virali.video (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilary Blasi è senza ombra di dubbio unaconduttrici piùe seguitetv, ma anche nei social è riuscita ad ottenere una enorme schiera di fan, riuscendo anche ad influenzare coni suoi look la moda dell’Italia di oggi. Ilary è l’attuale moglie di Francesco Totti, uno degli ex calciatori italiani apprezzati, oltre che per l’eccezionale bravura, anche per lo straordinario carattere. Anche la Blasi ha avuto varie occasioni per mostrare le sue abilità e la sua simpatia, ma indubbiamente il punto fortebravissima conduttrice è dato dalla sua bellezza.: Instagram/Ilary Blasi Grazie agli scatti pubblicati sui social fa letteralmente impazzire i suoi follower e riesce a mostrare un fascino veramente eccezionale. La sua presenza ...

heather_parisi : Quando metti ordine a casa ... Questa foto è di 'Fantastico 8' P.S. Different Times ... allora, se facevo il pugno… - reggiadicaserta : #CartolinedallaReggia ?? | donquiellumbera_ è il protagonista della Cartolina di questa settimana. Ammirare la bell… - Open_gol : Questa volta ci sono cascati anche alcuni giornali italiani - sonologorroica : io questa foto non la supererò mai, già lo so - adoreyouharr : Io è fa un'ora che sono ferma a guardare questa foto -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto Il neonato di questa foto è ora in buona salute, lo scatto pubblicato su FB è di fine agosto facta.news Fabrizio Moro, toccante dedica: “Ogni mio successo dedicato a Giorgio”

Fabrizio Moro emoziona con una toccante dedica: “Ogni volta che ottengo un successo penso a Giorgio, morto in cicorcostanze non chiare”. Fabrizio Moro apre il cassetto dei ricordi e dedica un lungo po ...

Bonus cashback, come funziona il rimborso per acquisti con carta o bancomat. FOTO

A questo si aggiungerà l’innalzamento della soglia per i pagamenti contactless senza PIN (dagli attuali 25 euro si salirà a 50 euro dal primo gennaio… Leggi ...

Fabrizio Moro emoziona con una toccante dedica: “Ogni volta che ottengo un successo penso a Giorgio, morto in cicorcostanze non chiare”. Fabrizio Moro apre il cassetto dei ricordi e dedica un lungo po ...A questo si aggiungerà l’innalzamento della soglia per i pagamenti contactless senza PIN (dagli attuali 25 euro si salirà a 50 euro dal primo gennaio… Leggi ...