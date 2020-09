In Campania obbligo di mascherine anche all’aperto: la nuova ordinanza che dura fino al 4 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) In Campania le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto: lo stabilisce la nuova ordinanza di Vincenzo de Luca. ordinanza che entra subito in vigore e avrà durata fino al 4 ottobre 2020. E’ stato lo stesso de Luca a spiegare sui social, quanto sta accadendo. E lo ha fatto con queste parole: “a conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, ho firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 settembre 2020) Inlesaranno obbligatorieall’aperto: lo stabilisce ladi Vincenzo de Luca.che entra subito in vigore e avràtaal 42020. E’ stato lo stesso de Luca a spiegare sui social, quanto sta accadendo. E lo ha fatto con queste parole: “a conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, ho firmato l’che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 eal 42020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati ...

