In Campania mascherine obbligatorie all’aperto. De Luca massacrato sui social: “Un altro show” (Di giovedì 24 settembre 2020) Non importa quale sia la distanza interpersonale, in Campania le mascherine diventano obbligatorie anche all’aperto. Durante tutto l’arco della giornata. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che resterà in vigore fino al 4 ottobre. In Campania mascherine all’aperto, sempre Nell’ordinanza, varata al termine della riunione dell’Unità di crisi regionale, si legge che la mascherina è obbligatoria “su tutto il territorio regionale, anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Non importa quale sia la distanza interpersonale, inlediventanoanche all’aperto. Durante tutto l’arco della giornata. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De, che resterà in vigore fino al 4 ottobre. Inall’aperto, sempre Nell’ordinanza, varata al termine della riunione dell’Unità di crisi regionale, si legge che la mascherina è obbligatoria “su tutto il territorio regionale, anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport ...

